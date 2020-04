Onze #NLblijftthuis-drone legde jullie boodschappen vast en dat zag er zo uit

Slapeloze nachten door bromtoon: ‘Ik snap niet dat ik het ooit níet heb kunnen horen’

22:10 NIJMEGEN - Een bromtoon. Continu, golvend, ritmisch, zoevend, pulserend, pompend, laag, alleen 's nachts of juist overdag, buiten of binnen. Tientallen Nijmegenaren horen een zogenoemd laagfrequent geluid (lfg), en voor sommigen is het gekmakend.