Onzekere Nijmeegse student verloor zijn jachtakte na geweldplegingen, maar wil hem nu terug: ‘Dan ben ik wie ik ben’

Update Vermist meisje (16) uit Nijmegen is terecht

10:25 Het 16-jarige meisje uit Nijmegen dat sinds zaterdagmiddag vermist was is terecht, dat meldt de politie maandag. Ze is in goede gezondheid gevonden. Er werd met spoed naar haar gezocht. Ze was zaterdag rond 12.00 uur in zorgwekkende toestand uit haar woonplaats vertrokken.