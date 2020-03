Onzekerheid over opa en oma en over schoolkamp: Kindertelefoon veel drukker sinds coronacrisis

NIJMEGEN - De Kindertelefoon heeft het veel drukker gekregen door de coronacrisis. De vrijwilligers van de hulplijn voor kinderen voeren nu 1500 gesprekken (telefoon en chat) per dag. Voor de virusuitbraak waren dat gemiddeld 1000 gesprekken per dag.

Het aantal kinderen dat de Kindertelefoon tussen 11.00 en 21.00 uur benadert, stijgt sinds we thuiszitten en de scholen gesloten zijn, aldus woordvoerder Suzanne Pappot van de Kindertelefoon.



,,Ze hebben natuurlijk veel vragen over het virus zelf of ze zijn bezorgd om hun opa en oma en hun ouders en willen weten hoe lang dit allemaal nog gaat duren.”

Veilige havens weggevallen

Veel kinderen bellen volgens Pappot ook om te praten over school. ,,Een toetsweek die niet doorgaat terwijl er nog cijfers opgehaald moesten worden, een schoolkamp waar ze zich enorm op hadden verheugd en die in het water valt nu of een spreekbeurt die al helemaal was voorbereid.”

Quote Scholen en sportclubs zijn even weggeval­len als veilige havens voor kinderen die het moeilijk hebben in hun thuissitua­tie Suzanne Pappot, woordvoerder Kindertelefoon

Eerder deze week vroeg Unicef aandacht door kinderen uit onveilige thuissituaties die extra hard getroffen worden door de scholensluiting. ,,Op die groep kinderen moeten we beter letten dan ooit", beaamt Pappot.

,,Scholen en sportclubs zijn even weggevallen als veilige havens voor kinderen die het moeilijk hebben in hun thuissituatie. Iedereen zit thuis op elkaars lip en het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Dat kan een cocktail zijn van ingrediënten waardoor het nog meer misgaat. Daar zijn we ons erg bewust van en daar hebben we veel aandacht voor.”

Zeshonderd vrijwilligers