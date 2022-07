Oogheelkunde Radboudumc verhuist later naar nieuwbouw wegens trillingen in vloer

Zestien jaar cel voor ‘kille wraakzuch­ti­ge’ moord: ‘Ik heb hem voor zijn flikker geschoten’

De fatale schietpartij in de drugsflat in Lankforst in Nijmegen in januari 2021 was ‘een kille wraakzuchtige actie’. Dat stelt de rechtbank in Arnhem. Ze veroordeelt de 50-jarige Richard van D. tot zestien jaar cel voor de moord op de 37-jarige Mustapha.

25 juli