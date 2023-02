Ook 27-jarige Nijmegenaar krijgt taakstraf voor aandeel bij rellen rond NEC - Vitesse

De derby van Gelderland is failliet: ‘Wat ik heb gezien, was schandalig. Gekkenwerk’

51 supporters opgepakt

Donderdag was het de beurt aan de 27-jarige Marly J. uit Nijmegen. Die verklaarde voor de politierechter in Arnhem dat hij zich onder invloed van drank had laten opjutten door provocerende acties van supporters van de tegenpartij. Die toonden volgens J. tijdens de wedstrijd in stadion De Goffert een foto van een overleden vriend van hem en ze gooiden met vuurwerk naar een supportersvak met kinderen.