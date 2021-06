Ook eigenaar verwoest e-bike-pand vermoedt verband tussen aanslagen, politie laat alle scenario's open

VideoNIJMEGEN/CUIJK - De brand die vannacht werd aangestoken in een fietsenwinkel in Nijmegen houdt ook volgens de eigenaar mogelijk verband met een eerdere brand in zijn bedrijfspand in Cuijk. De politie zegt alle scenario's open te houden, maar nog geen zicht te hebben op wie de daders zijn.

Bij de brand van afgelopen nacht werd een bestelbus door de gevel van de fietsenwinkel aan de Nieuwe Dukenburgseweg gereden: het is mogelijk de zevende aanslag die gericht is tegen twee e-bike-ondernemers die samenwerken. Eerder waren er ook al meerdere incidenten in Cuijk en Nijmegen.



Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zegt de zaak ‘zeer ernstig’ op te nemen. Hij zegt te hopen dat het onderzoek van de politie ‘snel duidelijkheid’ zal brengen.

Onderzoek loopt volop

Volgens de directeur van Ebike Nederland, eigenaar van het pand en daar na de brand in Cuijk tijdelijk gevestigd met zijn kantoor, was de actie in elk geval niet gericht tegen fietswinkel Amslod, die ook in het pand zit en eveneens grote schade heeft. ,,Het onderzoek loopt op dit moment volop’’, meldt een woordvoerder van de politie.



Bronnen van de Gelderlander stellen het bij de aanslagen gaat om een vergeldingsactie uit het criminele circuit. ,,Op dit moment kunnen we niets zeggen over oorzaken of motieven’’, zegt de politiewoordvoerder. ,,Dat maakt allemaal onderdeel uit van het onderzoek, het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, we houden met alle scenario's rekening.’’

De e-bike-ondernemers hebben steeds beweerd geen idee te hebben wie het op hen gemunt heeft. Ze zeggen niet te worden afgeperst noch onder druk te worden gezet en beweren niets te doen dat niet in de haak is.

Geen zicht op verdachten

De politie roept mensen op iets van de incidenten weten of mogelijk camerabeelden hebben zich te melden. Met hoeveel agenten er aan de zaak gewerkt wordt, kan de woordvoerder niet zeggen. Bij de brand in Nijmegen is wel een schoen aangetroffen, die mogelijk van een dader is. Maar: ,,Op dit moment hebben we geen zicht op verdachte(n).’’



Directeur Bert Jonkeren van Amslod heeft nooit gedacht dat zijn winkel wel eens doelwit zou kunnen zijn van een aanslag, ook niet na de mogelijke aanslagen op de Cuijkse zaak van de eigenaar van het pand en na de branden die gericht waren tegen diens compagnon. ,,Ik heb nooit gedacht dat zoiets bij Amslod kon gebeuren. Als we nu opnieuw een ruimte zouden gaan huren, zou ik er nog wel eens even over nadenken.’’

Topdrukte voor e-bike-winkel

Maar halverwege vorig jaar, toen hij er de Nijmeegse vestiging in onderbracht, was van de aanslagen nog geen sprake. Dat de brand juist nu heeft plaatsgevonden, is extra vervelend omdat het momenteel topdrukte is. Amslod hoopt snel ergens in de buurt een nieuw, tijdelijk onderkomen te vinden. Alle bestelde fietsen kunnen gewoon aan de klanten geleverd worden: in het pand in Nijmegen staan alleen maar demonstratiemodellen.