Ook in Gelderland eerste testen op coronavirus: ‘Patiënten hebben kenmerken die erop wijzen’

NIJMEGEN - De GGD Gelderland-Zuid is momenteel bezig met het testen van patiënten op de aanwezigheid van het coronavirus. Verschillende huisartsen uit de regio hebben patiënten in hun praktijk die kenmerken vertonen die passen bij het virus.

,,Huisartsen constateren signalen die wijzen op de aanwezigheid van het coronavirus’’, stelt een woordvoerder van de GGD. ,,Daar gaat een team naartoe die, voorzien van beschermende kleding, mensen gaat bemonsteren.’’ Daarbij wordt wat speeksel uit de mond genomen.

Veel telefoontjes

Tot dusverre is nog geen coronapatiënt in Gelderland opgedoken, maar op de uitslag van de bemonstering is het minimaal een dag wachten. Waar de GGD Gelderland-Zuid veel telefoontjes te verwerken krijgt met mensen en hulpverleners met vragen over het coronavirus, de GGD Gelderland-Midden wordt werkelijk overspoeld met telefoontjes over mogelijke besmettingen, vertelt een woordvoerster.

Ze benadrukt dat het vooralsnog gaat om geruchten. ,,En mocht iemand daadwerkelijk besmet zijn met het coronavirus, loopt de communicatie daarover via het RIVM. Vooralsnog is dat in ieder geval niet aan de orde.”