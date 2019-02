Ook in Nijmegen is er schurft onder de studenten

‘Urenlange afsluiting A326 om asbest was overdreven’

25 februari WIJCHEN - De snelweg A326 was zaterdag bij Wijchen een groot deel van de dag afgesloten nadat een lading asbest van een aanhanger was gevallen. De urenlange afsluiting was volgens hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit overtrokken: ,,Dit is een voorbeeld van overdreven veiligheidsbeleid.”