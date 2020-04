Ook ‘jongeren’ nu door corona eenzaam in verpleeghuis: ‘Astrid stond tot voor kort midden in het leven’

NIJMEGEN/BEUNINGEN - Ouderen in verpleeghuizen leven door de verplicht gesloten deuren in isolement. Triest, inderdaad. Maar de 58-jarige dochter van Anneke Smolders dan? ,,Astrid stond tot voor kort midden in het leven. Zij en andere jongeren in het verpleeghuis zijn óók eenzaam.”

Haar partner, kinderen, kleinkinderen en ouders. Allemaal kwamen ze geregeld bij de 58-jarige Astrid Smolders op bezoek in verpleeghuis Alde Steeg in Beuningen. Om haar leven met hun aanwezigheid zo goed als dat kon te veraangenamen.

De familie had nog wel een autootje gekocht, speciaal om haar met rolstoel een dagje mee naar huis te kunnen nemen. Maar de dagelijkse afleiding van bezoek krijgen of op bezoek gaan is, zoals voor alle verpleeghuisbewoners, van het ene op het andere moment voor Astrid weggevallen.

Geen vertrouwde arm

Haar moeder Anneke: ,,Door corona mag dat niet meer, zoals bekend zijn de verpleeghuizen op slot. Als familie kunnen we haar alleen nog toezwaaien voor een raam waar ze haar in haar rolstoel naartoe rijden. Maar omdat Astrid ook nog eens nauwelijks kan praten, is er verder weinig contact mogelijk. Je kunt geen vertrouwde arm om haar heenslaan. Ze is eigenlijk veroordeeld tot eenzame opsluiting.”

Quote Beeldbel­len is ook al lastig, omdat zij niet kan terug praten. De andere bewoners, met dementie, begrijpen vaak niet wat er speelt

Anneke vindt het dicht gooien van de verpleeghuizen gezien de coronacrisis ‘een logisch besluit’. Ze snapt ook dat in de krant breeduit wordt verteld over wat voor leed dit tot gevolg heeft voor al die eenzame ouderen. Maar, zegt ze ook: ,,Schrijf ook eens over al die jongere mensen die in een verpleeghuis zitten en net zo goed geen of nauwelijks contact met de buitenwereld hebben.”