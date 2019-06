Ook Nederlandse Akademie lyrisch over profielwerkstuk van leerling Dominicus College

Met zijn werkstuk over de Banach-Tarskiparadox won de 18-jarige eerder al de Van Melsenprijs en de juryprijs van het wiskundetijdschrift Pythagoras. Die Banach-Tarskiparadox steekt als volgt in elkaar: zie het als een appel die je stukje bij beetje in kleinere stukken snijdt.



Volgens de paradox kun je van al die kleine stukjes van die ene appel, twee appels van hetzelfde formaat en dezelfde massa maken. Joris onderzocht of dit wiskundig te bewijzen is. Ook testte hij de theorie op de werkelijkheid.



Juryrapport

Joris de Man heeft de KNAW-jury verrast met de ‘kwaliteit van zijn profielwerkstuk, de originaliteit, de zorgvuldige en strakke uitwerking én de boeiende inhoud’. Volgens de jury zitten in het werkstuk ‘mooie overgangen van wiskunde naar filosofie.



Het begint in de wiskunde en eindigt met een filosofische conclusie. Zoals Joris al vermoedde, bleek het uiteindelijk onmogelijk om met zekerheid te bepalen of de Banach-Tarskiparadox mogelijk is in de werkelijkheid. Maar hij vindt het zinvol om stil te staan bij de aannames die we doen in de natuurkunde en wetenschap in het algemeen. Het werkstuk bevat wiskunde op een ongelooflijk hoog niveau, aldus de jury.’