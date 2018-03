Ook Nijmegen-West keert zich tegen komst windmolens bij kanaal

Vooral de bewoners van de nieuwe Nijmeegse wijk Batavia langs de Waal zijn 'zeer bezorgd'. Ze zijn sinds een week bezig hun klachten te bundelen tegen de komst van de windmolens. Ze bereiden bezwaarschriften voor. Deze week hebben de eerste 52 huishoudens per mail gereageerd: 98 procent is tegen de komst van de windmolens.

Bezoek aan huis

Dit weekeinde worden ook nog mensen thuis bezocht door de actiegroep tegen de windmolens. In de nieuwe wijk Batavia staan nu ruim 200 woningen. Een deel is pas zeer kort bewoond. De actiegroep wil ook nog de bewoners van de hoogste flats aan de Waalhaven bezoeken. Want die zien de molens straks ook direct vanuit hun appartementen. De molens worden zeker 150 meter hoog (dat is inclusief de wieken) en mogelijk zelfs 172 meter hoog, blijkt uit de bouwaanvraag van Engie.

Lawaai

De bewoners vrezen straks vooral het lawaai , de brom van molens en de slagschaduw. ,,Engie zegt dat ze binnen alle normen blijven, maar daarmee is de overlast niet weg. Straks komt er 47 decibel aan lawaai van de molens de wijk in, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Daar had hier niemand op gerekend. Gaan die molens straks onze nachtrust verstoren", vraagt Cas Bakker zich af. Hij is woordvoerder namens de actiegroep 'Geen windmolens naast Koningsdaal'. Koningsdaal is de naam waarmee de betreffende wijk destijds werd aangeprezen.

Nooit gemeld

De nieuwe bewoners van het Waalfront voelen zich 'letterlijk overvallen'. Sommigen wonen er pas een jaar. Bij de aankoop van hun nieuwe woning zijn ze nooit geïnformeerd over de plaatsing van windturbines aan het kanaal. ,,Er is geen projectontwikkelaar die hier ooit iets over gemeld heeft. Ik sprak deze week nog met iemand die net een huis gekocht heeft, ook hij is niet bijgepraat over de komst van de windmolens. Dat kan toch niet."

Bakker vindt dat de molens de nieuwe wijk 'ontsieren'. ,,Er is hier een prachtige wijk neergezet in de jaren dertig stijl. Daar passen die molens echt niet bij."

Overleg met Weurt

De actiegroep van het Waalfront-West, de wijk Batavia, heeft al contact gezocht met de bezwaarmakers in Weurt. Afgelopen week heeft de groep ook gesproken met de projectleiders van Engie. ,,Ze waren verrast dat we van niks wisten. Ze dachten dat wij bijgepraat zouden zijn door de wijkvereniging Ons Waterkwartier".

Tegen

Engie heeft de groep een plek aangeboden in de klankbordgroep om mee te praten. Maar Bakker twijfelt hier sterk over. ,,Engie vraagt dan van ons dat we meedenken over de plaatsing. Maar wij zijn pertinent tegen. Aan het Maas-Waalkanaal komen wat ons betreft geen windturbines."