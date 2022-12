Ook ondernemers in diepe problemen kunnen schuld stopzetten in Nijmegen

Pauzeknop voor mensen in diepe schulden komt er in Nijmegen: ‘Afspraken met zoveel mogelijk schuldei­sers’

NIJMEGEN - Een pauzeknop die de schulden van Nijmegenaren in armoede in één keer bevriest: die gaat er (zover mogelijk) komen, beloofde wethouder John Brom (Stadspartij) de gemeenteraad woensdagavond. ,,We maken afspraken met zoveel mogelijk schuldeisers.”

10 november