Oordoppen thuis en tissues mee: Floor Jansen betovert Doornroosje

Nijmegen krijgt kliniek voor testen geslachts­ziek­te

6:57 NIJMEGEN - In Nijmegen opent volgende week privékliniek OneDayClinic. Hier kunnen patiënten zich laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). De kliniek, gehuisvest aan de Oranjesingel, is de eerste in zijn soort in deze regio.