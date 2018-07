Oorlogsheld Jenkins sneuvelde in Nijmegen en is na 74 jaar terecht

Man afgevoerd met ernstige verwondin­gen na val met fiets

8:35 GROESBEEK - Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag ernstig gewond geraakt na een val met zijn fiets op de Molenweg in Groesbeek. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels vrijgegeven.