Oorlogstuig is weg: straks kleurt de Goffertweide weer groen

Flatmoord in Nijmegen: politie pakt 49-jarige Nijmege­naar op en vindt vuurwapen

10 januari NIJMEGEN - De politie heeft een 49-jarige Nijmegenaar aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 37-jarige Mustapha, die afgelopen dinsdagmiddag om het leven kwam bij een schietpartij in een flat in Nijmegen. Hij wordt verdacht van doodslag of moord, zo meldt de politie. Bij zijn aanhouding, in het Noorden van het land, is een vuurwapen aangetroffen.