Op bezoek bij kunstenaars in de Krayenhoffkazerne

NIJMEGEN - Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst: een bezoek aan de ateliers in de Krayenhoffkazerne . In het oude defensiegebouw in Nijmegen zetten 27 kunstenaars komend weekend de deuren open voor publiek.

Fotograaf Inge Hondebrink, die er ook haar werkplek heeft, maakte portretten van haar collega’s in hun ruimte en omringd door hun werk. De beelden laten zien hoe divers de kunst is die in de kazerne wordt gemaakt.

Details

Ook het gebouw zelf is de moeite waard: de voormalige Eerste Infanteriekazerne is een rijksmonument van meer dan een eeuw oud. Met mooie details als wapenschilden en sluitstenen. Al tientallen jaren is het een atelierpand waar professionele kunstenaars zich bezighouden met beeldhouwwerk, schilder- en tekenkunst, glaswerk, keramiek, fotografie, papierkunst, houtcollages en textielontwerpen.

Elk atelier is een eigen wereld. De makers zijn aanwezig om te vertellen over hoe hun werk tot stand komt, de achtergronden en hun beweegredenen. Sommige kunstenaars geven ook cursussen of workshops. Tijdens de open dagen kunnen bezoekers hier informatie over krijgen.

De Krayenhoffkazerne ligt aan de Molenveldlaan 12-144 in Nijmegen. De open ateliers zijn op 12 en 13 november van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, evenals het parkeren in de ondergrondse parkeergarage.

Volledig scherm Peter Bremer © Inge Hondebrink

Volledig scherm Loes Wijdeveld en Martine van Kampen © Inge Hondebrink

Volledig scherm Jeroen van Herten © Inge Hondebrink

Volledig scherm Judith Walboomers © Inge Hondebrink

Volledig scherm Frank Biemans © Inge Hondebrink

Volledig scherm Denny Baggen © Inge Hondebrink

Volledig scherm Ruud Harmsen © Inge Hondebrink

Volledig scherm Tajddin Özen © Inge Hondebrink

Volledig scherm Madeleine Jansen © Inge Hondebrink