Op deze snelwegen mogen vrachtwagens binnenkort minder inhalen

Dit heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt. De nieuwe maatregel is een verlenging van de tijdsperiode waarin vrachtwagens niet mogen inhalen. Nu mogen vrachtwagenchauffeurs namelijk tussen 10.00 uur en 15.00 uur wel op de linkerrijstrook rijden om een andere verkeersdeelnemer in te halen.

Omgeving Nijmegen

De nieuwe maatregel geldt voor veel Gelderse en Brabantse snelwegen. In de omgeving van Nijmegen moeten de chauffeurs vooral opletten op de A50. Hier mogen ze tussen knooppunten Bankhoef en Ewijk niet inhalen. Hetzelfde geldt voor de knooppunten Neerbosch en Lindenholt.

Chauffeurs die richting Nijmegen rijden over de A73 mogen ook nog maar beperkt inhalen. Vanaf Venlo tot aan Nijmegen moeten ze op de rechterrijstrook blijven, met een kleine onderbreking bij knooppunt Rijkevoort. Deze maatregel komt niet als een verrassing, want die was begin dit jaar al aangekondigd.



Het Brabantse gedeelte van de snelweg behoort namelijk tot de honderd gevaarlijkste snelwegvlakken van Nederland. Door het inhaalverbod moet het een stuk veiliger worden. In 2018 vonden er tussen Hotel van der Valk en de Maasbrug bij Heumen, wat ongeveer vijf kilometer bedraagt, al veertig ongelukken plaats.

Omgeving Arnhem

De vrachtwagens in de omgeving van Arnhem hebben het wat gemakkelijker. Rondom de stad worden de nieuwe regels niet ingevoerd. Wel kunnen ze op de A15 vanaf Tiel tot aan knooppunt Valburg niet meer inhalen tussen 06.00 en 19.00 uur. Alle chauffeurs die naar Knooppunt Ressen of Grijsoord willen kunnen gerust ademhalen, want hier mag overdag wel ingehaald worden.

Chauffeurs moeten wel opletten als ze via Arnhem naar de Liemers rijden. Op een klein gedeelte van de A12, tussen Velperbroek en Zevenaar, wordt inhalen namelijk verboden. Dit komt waarschijnlijk omdat dit stuk al jaren berucht is om haar files.

Minder ongelukken en minder files

De nieuwe maatregelen van Rijkswaterstaat komen niet uit de lucht vallen. Iedere vijf jaar bekijkt de organisatie of het inhaalverbod geactualiseerd moet worden. Dit kunnen ze doen door nieuwe regels in te voeren of juist weer terug te draaien.

In de Staatcourant laat Rijkswaterstaat weten dat er is gekozen voor een verlenging van het inhaalverbod, omdat het de doorstroming van al het verkeer verbeterd. Er worden namelijk minder verkeersbewegingen gemaakt, waardoor het verkeersbeeld een stuk rustiger wordt. Dit heeft waarschijnlijk als gevolg dat er minder ongelukken gebeuren en er dus ook minder files ontstaan.

Nieuwe borden

Bij nieuwe verkeersregels horen ook nieuwe borden. Vanaf 1 oktober 2019 gaat Rijkswaterstaat de borden aanpassen. In januari moeten alle borden in heel Nederland vervangen worden.