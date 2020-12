Op pad met jongerenwerkers in Nijmegen: ‘Hee, staan blijven!’

Column Qader Shafiq Dit mooie bezoek werd mijn laatste activiteit als Nijmege­naar in het coronajaar, laat 2021 het jaar van bevrijding zijn

10:00 Tijdens een speciale livestream mag ik spreken over de gebroeders Van Lymborch in de Stevenskerk. Ter voorbereiding van mijn kleine bijdrage over het werk van deze middeleeuwse kunstenaars verbeeld ik me de reis van Marco Polo naar het verre oosten. De Europese zijderoute droeg mede bij aan het verlichten van duistere middeleeuwen.