Op weg naar de perfecte baby? ‘Sleutelen aan DNA van embryo's gaat nu nog te ver’

Radboud Universi­teit stuurt phis­hing-mail naar studenten en medewer­kers: Trappen ze erin?

9:08 NIJMEGEN - Alle studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit kregen onlangs een mailtje: ‘Uw mailbox is bijna vol. Om te voorkomen dat uw mailbox niet meer bereikbaar is voor uzelf en voor anderen die u willen mailen, adviseren we u dringend extra ruimte aan te vragen.’ De e-mail riep op dit zo snel mogelijk te doen door op een link te klikken en hun gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.