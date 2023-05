Opeens loopt er een onverwachte feestganger rond op dancefestival: 'Op bezoek zonder kaartje’

Met foto's Niet meer hutjemutje je jas ophangen en een feestje op de eerste etage: zo ziet het nieuwe Doornroos­je eruit

Poppodium Doornroosje in Nijmegen is verbouwd. De entree, garderobe en ingangen zijn vernieuwd en op de eerste etage is een nieuwe ruimte ontstaan. Een rondleiding met hoofd marketing Koos Hornman.