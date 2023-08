Open Monumentendag in Nijmegen: dit is je kans om binnen te kijken bij Het Landhoofd

Niet iedereen baalt van het slechte weer: 'Was zelfs drukker dan in de kerstweek’

De zonnige zomer is de laatste weken vaak ver te zoeken. Aanstaande week regent en onweert het volop volgens de weersverwachtingen voor Nijmegen en omgeving. Dat is de dood in de pot voor attracties in de buitenlucht zou je denken. Maar dat is niet altijd het geval, zo blijkt. Er zijn ook doorzetters en genieters die slim tussen de buien door laveren.