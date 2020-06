Openbaar ministerie beslist of bestuurder bizar talud-ongeval Nijmegen wordt vervolgd

De bestuurder wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, bevestigt hij. Maar de politie gaat niet in op waar die verdenking op is gestoeld. ,,Het dossier wordt nu overgedragen aan het openbaar ministerie. Het is vervolgens aan de officier van justitie en de rechter of op grond van onze bevindingen vervolging wordt ingesteld”, zegt de woordvoerder.

Talud

Bij het ongeluk verloor de bestuurder van de auto de macht over het stuur. Daarna reed de auto het talud af en landde op de kop op het Westkanaalpad. Beide inzittenden, 24 jaar, werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.



In het kader van het onderzoek is inmiddels de bestuurder verhoord. Ook zijn technische mankementen aan de auto als mogelijke oorzaak van het ongeval uitgesloten.

Lachgas?

Bij getuigen die bij het ongeval aanwezig waren, bestond het vermoeden dat de bestuurder lachgas had gebruikt. In de auto lag een ampul met lachgas.



De politie wil daar niet op in gaan. ,,We weten nu zeker dat sprake is geweest van een eenzijdig ongeval waarbij geen andere partijen betrokken zijn geweest. Ik kan verder alleen in zijn algemeenheid zeggen dat de verdenking bijvoorbeeld om gevaarlijk rijgedrag of rijden onder invloed kan gaan.”