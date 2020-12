Openblijven mtb-route Rijk van Nijmegen nog lang niet zeker

Bruls maakt zich zorgen om Duitse shoppers tijdens lockdown: ‘Die kunnen we er niet bij hebben’

11 december Nederland moet wellicht Duitse gasten weren om te voorkomen dat een potentiële lockdown in dat land voor extra drukte in Nederland zorgt. Dat stelt Hubert Bruls. De burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad vraagt het kabinet extra alert te zijn op ontwikkelingen in het grensgebied. Zo blijkt uit zijn wekelijkse rubriek in De Gelderlander.