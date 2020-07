Openingstijden GGD-teststraten worden verruimd om test binnen 24 uur te kunnen garanderen

NIJMEGEN - De GGD Gelderland-Zuid gaat de openingstijden verruimen voor een test in de ‘coronastraten’ in Nijmegen en Tiel. Reden: er zijn zo veel aanmeldingen, dat mensen niet meer op dezelfde dag of een dag later kunnen worden ingepland.

,,Terwijl we wel graag mensen met klachten binnen 24 uur willen helpen. Dat is ook de landelijke afspraak”, aldus een woordvoerster.

Dinsdag lukte dat niet meer voor een deel van degenen die zich aanmeldden voor een test in Nijmegen. Ze konden pas op zijn vroegst op donderdag terecht. Daarbij kregen ze, wegens drukte op het testlaboratorium, ook te horen dat ze mogelijk langer dan 48 uur op de uitslag zouden moeten wachten, een wachttijd van 5 dagen dus.

Planning

,,Testblokken lopen nu nog van 8.00 tot 17.00 uur. We zijn met de afdeling van de planning aan het bekijken of we eerder kunnen beginnen en later kunnen eindigen. Mogelijk gaat de uitbreiding morgen al in”, aldus de woordvoerster. Een andere mogelijkheid is om het aantal testtenten te vergroten. ,,We onderzoeken of het kan en of dit nodig is.”

Net als in de rest van het land zijn er in Nijmegen en Tiel een stijgend aantal mensen die zich al dan niet met milde klachten wil laten testen. Dinsdag maakte rijksgezondheidsdienst RIVM bekend dat het aantal coronabesmettingen landelijk in een week tijd bijna verdubbelde, van 534 naar 987. In Nijmegen en Tiel is zo'n stijging nog niet te zien, meldt de woordvoerster. ,,Maar als dit landelijk het beeld is, is de kans groot dat dit ook hier staat te gebeuren.”

Stijging geteste personen

Bij GGD Gelderland-Zuid was vorige week wel al een flinke stijging te zien van het aantal personen dat zich liet testen. Er meldden zich 2800 personen in de teststraten in Nijmegen en Tiel tegen gemiddeld tussen de 2000 en 2200 in de weken ervoor sinds de start op 1 juni.

Landelijk is de stijging van besmettingen opmerkelijk bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. De GGD Gelderland-Zuid kan die trend nog niet voor deze regio bevestigen.

Volledig scherm Klaar voor de coronatest. © Foto: Bert Beelen