Operaties Radboudumc verplaatst naar Sint Maartenskliniek om ruimte te maken voor reguliere zorg

18 oktober De Marikenstraat is twintig geworden. De tweelaags winkelstraat in Nijmegen was destijds een stedenbouwkundig en architectonisch huzarenstukje. Daarmee kwam er een rondje en kwamen de mensen. ,,Het heeft ons veel gebracht.”