Opgelet: Waalbrug gaat weer even dicht

Minister houdt poot stijf: geen geld voor schilderen Waalbrug

13 oktober NIJMEGEN - De Nijmeegse Waalbrug wordt definitief pas over tien jaar opnieuw geschilderd. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen, die begrip heeft voor de protesten uit Nijmegen, maar voet bij stuk houdt. Want volgens haar is er nu geen geld voor een schilderbeurt.