‘Hooooii, Marenthe hier. M’n andere toestel is per ongeluk in de wasmachine beland. Dus je kan het nieuwe nummer opslaan. Oude kan weg. Ben je druk? Ik ben niet thuis en zit met een klein probleem.’



Zo begint het Whatsappje dat Dagmar Middelhoff - zelfstandig fotograaf, vertaler - uit Nijmegen binnenkrijgt terwijl ze op familiebezoek is in Kent, Engeland. Het ‘kleine probleempje’ van haar nichtje Marenthe: ze staat op het punt om voor langere tijd af te reizen naar Japan, maar moet nog snel een paar rekeningen betalen. En verdorie, ze heeft net een nieuw mobieltje en internetbankieren lukt niet. Storing bij de bank of zo.



