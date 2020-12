Ophef om eetfoto in restaurant Tweede Kamer: ‘Waarom mag dit wél open?’

Op de foto is te zien dat de politica aan het eten is met SP-Kamerlid Peter Kwint. ‘Vegaburgers en patat in het restaurant van de Tweede Kamer’, schrijft ze onder de afbeelding die zij dinsdag deelde op Instagram. Volledig in lijn met de regels, toch zorgt de foto voor ophef op sociale media.

‘70.000 mensen in de beroepshoreca niet’

Ook bij horecaondernemer Hans Huisman, eigenaar van het Nijmeegse café Piet Huisman, leidt het tafereel tot onbegrip. ‘Het enige restaurant wat gewoon open is. Leuk om zo'n foto te delen met de rest van Nederland. Politici dus wél en 70.000 mensen in de beroepshoreca niet. Prioriteiten van Den Haag', schrijft hij op Twitter, waar hij de foto heeft gedeeld. Zijn bericht zorgt voor discussie op sociale media. Sommigen begrijpen er niets van dat dit restaurant wél geopend mag blijven, ondanks de strenge coronaregels. Zij noemen het op Twitter ‘meten met twee maten’. ‘Dit is echt niet meer te begrijpen’, ‘een dikke middelvinger naar de mensen die hun horecazaak ten onder zien gaan’ en ‘de horeca kapot, maar dit restaurant mag wél open', reageren mensen.

Bedrijfsrestaurants mogen open zijn

Dat het restaurant in de Tweede Kamer geopend is, is niet in strijd met de regels van de overheid. Ook sinds de aanscherping in oktober hoeft het restaurant niet dicht. ‘Bedrijfsrestaurants en kantines mogen door het hele land gewoon openblijven met inachtneming van de regels’, legt Westerveld uit.



Volgens de overheidsregels mogen in bedrijfskantines- en restaurants maximaal dertig gasten verblijven. Wel moeten zij minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden en mogen er niet meer dan vier personen aan één tafel zitten.



Ook Peter Kwint reageert op Twitter op de ophef. Hij zegt begrip te hebben voor de ontstane frustratie. ‘Dit is onze bedrijfskantine die volstrekt volgens coronaregels werkt. Neemt niet weg dat ik de frustratie goed voor kan stellen, zeker nu steunmaatregelen afgebouwd worden’ schrijft hij op Twitter.