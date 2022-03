Ophef om gratis campagnepanden van vastgoedbaas Ton Hendriks in Nijmegen: ‘Kinderachtig gedoe’

Dorpsraad Ressen: bouwplan VVD schendt alle afspraken

De Dorpsraad van Ressen is verbolgen over het plan van de VVD in Nijmegen om 3000 woningen te bouwen op de plek van een fruitboomgaard aan de rand van hun dorp. Dat plan zou in strijd zijn met afspraken die met de gemeente Nijmegen zijn gemaakt.

8:45