Ophef om hek voor raam van Drutens verpleeghuis: ‘Jullie zijn onmenselijk bezig’

NSG: Les op de laptop gaat tot de zomer door

11:01 Nijmegen - De middelbare scholen gaan op 1 juni weer open, maar dat betekent niet dat de onlinelessen verdwijnen of dat kinderen weer en masse het gebouw in kunnen. Dat is de boodschap van rector Hanneke Arpots van NSG Groenewoud in Nijmegen. Tot de zomervakantie blijft onderwijs op afstand de norm.