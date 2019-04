Ophef op meldpunt linkse indoctrinatie om optreden Nijmeegs Kamerlid in ‘College Tour’

Het Nijmeegse GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is onderwerp geworden van een discussie op het Instagram-account linkseindoctrinatienl . Volgens dat account van de Schiedamse vwo-leerling Mats Nelisse kreeg dat meerdere meldingen van leerlingen over een College Tour op het Christelijk Lyceum Delft, waar Westerveld te gast was.

‘Ze ging vertellen dat er totaal geen sprake is van linkse indoctrinatie in het Nederlandse onderwijs, en dat uiteraard zonder enige tegenspraak’, staat in het bericht dat daarover op het account is geplaatst.



‘Ze kwam ook aan de scholieren uitleggen wat er allemaal mis is met Forum voor Democratie. Een links Kamerlid, van GroenLinks, dat zonder tegengeluid komt vertellen dat er geen ‘linkse indoctrinatie’ plaatsvindt. Best paradoxaal, hé?’



Een van de kritiekpunten van de accounteigenaar is dat leerlingen hun vragen vooraf moesten inleveren en dat die moesten worden goedgekeurd door de school. Kritische leerlingen zouden zo geen kans krijgen. Leerlingen moesten bovendien ‘allemaal verplicht aanhoren hoe u FvD zwart maakt, en het probleem van het eenzijdige onderwijs ontkent.’ In de reacties bij het bericht wordt flink van leer getrokken tegen de school en Westerveld, soms beledigend en vrouwonvriendelijk.

Door het slijk

Er zijn ook reacties die hekelen dat de accounteigenaar zomaar berichten plaatst waarbij mensen zoals Westerveld door het slijk worden gehaald, zonder bewijs van wat er nu precies is gebeurd of gezegd.



Een docent van het Christelijk Lyceum Delft vindt het ook raar dat de accounteigenaar geen wederhoor heeft gevraagd aan de school en dat hij conclusies trekt zonder alle partijen te horen. Volgens hem was het een College Tour waarbij leerlingen vrij vragen konden stellen en zijn bovendien alle thema's waarover leerlingen vragen wilden stellen ook tijdens de College Tour aangestipt.

Politieke spectrum

Dat vragen vooraf moesten worden ingeleverd was volgens hem juist om te voorkomen dat leerlingen hun vragen in een volle zaal niet zouden durven te stellen. Iets waar de accounteigenaar van zegt dat dat speelt bij leerlingen met een rechtse mening binnen links onderwijs. ‘Er was ook tijd voor extra vragen maar daar was weinig animo voor’, aldus de docent. ‘Er was slechts 1 leerling die kritisch doorvroeg (...) Het ging toen over kernenergie’.



Volgens hem wordt voor dit soort bijeenkomsten regelmatig contact gezocht ‘met meerdere partijen uit het hele politieke spectrum’ en zijn er al meerdere partijen op bezoek geweest, waaronder de VVD. Maar de meeste partijen nemen niet de moeite om te antwoorden, schrijft hij. Hij nodigt accounteigenaar Nelisse uit om samen met hem en de school een politiek evenement te organiseren ‘dat onderwijskundig, didactisch en pedagogisch verantwoord is en recht doet aan de breedte van het Nederlandse politieke spectrum’.

Kritische geluiden