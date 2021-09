Ophef over vaccinaties bij NEC staat niet op zichzelf: worsteling met regels op voetbalveld en in de sportschool

Wat is er precies aan de hand? Bij voetbalclub NEC in Nijmegen is besloten dat er aparte regels zijn voor jeugdspelers die gevaccineerd zijn en spelers die dat niet zijn. Spelers die weigeren zich te laten inenten mogen bijvoorbeeld niet meetrainen met het eerste elftal en moeten een mondkapje op. Spelers die gevaccineerd zijn, krijgen niet met restricties te maken.

Is het een unieke situatie?

Zoals nu bekend is dit het eerste geval in de voetbalwereld. Andere clubs zeggen geen onderscheid te maken tussen spelers die wel of niet gevaccineerd zijn. Tegelijkertijd speelt er bij veel meer clubs, ook op amateurniveau de vraag: hoe gaan we om met niet-gevaccineerde sporters en bezoekers? Een dansschool in Utrecht kreeg eerder veel hoon over zich heen door aan te kondigen alleen de deuren te openen voor mensen die gevaccineerd zijn.