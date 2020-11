Opletten thuis (en op werk en op school): dit zijn de plekken waar de meeste mensen met corona besmet raken

Oorlog bij de SP om 'geradicali­seer­de communist' Olaf uit Nijmegen: 'Hij is dag en nacht bezig met ongelijk­heid in de wereld’

27 november NIJMEGEN - In de schaduw van de politieke FVD-rel is er nog een partij-oorlog aan de gang. Bij de SP. De jongerenbeweging ROOD is afgesneden van de partij, nadat het eerder geroyeerde sp-lid Olaf Kemerink toch werd verkozen tot partijvoorzitter van ROOD. De jongerenbeweging blijft volhouden. ‘Wij zijn SP’ers.