Opmars rookvrij terras verdeelt de meningen: ‘Sigaretje moet toch kunnen?’

Een rookverbod in restaurants, dat begrijpt de roker nog wel. ,,Maar op een terras? Als je ziet dat iemand aan het roken is op een plekje, kun je toch gewoon een plekje verder gaan zitten. Op het terras hoort een sigaretje er een beetje bij. Dan drink je lekker een biertje en is het fijn daar een sigaret bij te roken. In de buitenlucht lijkt het me ook wel meevallen met de overlast”, zegt hij.



Maud Parie (23) uit Grave is het met hem eens: een rookverbod op het terras gaat te ver. Zelf rookt ze niet. Maar overlast van terrasgangers die wel een peuk opsteken? Nee hoor. ,,Uitlaatgassen stinken ook. En buiten valt het wel mee met de last. Als je er toch last van ervaart, kun je er ook gewoon wat van zeggen.”



Bovendien, zo zegt ze, alcohol drinken is ook ongezond. ,,Dat mag toch ook. Waarom zou roken dan niet mogen op het terras? De gezondheidsrisico's zijn allebei groot.”