Opmerkelijk: Jongeren hebben meer last van hitte dan ouderen en ook koeien snakken naar schaduw

Mogelijke oorzaak is dat jongere mensen meer activiteiten moeten ondernemen door werk of studie,. Dat blijkt uit een studie van ingenieursbureau TAUW samen met woningcorporaties, gemeenten en provincies. Zeker in het voorbije coronajaar moest dat werk allemaal thuis worden gedaan, wat mogelijk een reden is dat ze meer hinder ondervonden dan ouderen.



,,Want die ouderen hebben meer de gelegenheid om naar buiten te gaan en de koelte op te zoeken’’, denkt onderzoeker Monique de Groot van onderzoeksbureau Tauw, dat duizenden huurders van woningbouwcorporaties ondervroeg in met name Tiel, West Betuwe, Buren, Culemborg, Wijchen en Nijmegen.