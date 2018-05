Opmerking over hoofddoek zou aanleiding steekpartij zijn

Toen de 17-jarige knaap direct na aankomst dreigend op de zwangere vrouw toe stapte sprong de Nijmegenaar er naar eigen zeggen tussen, waarop hij in de rug werd gestoken door de zoon.



Pas in de ambulance kreeg het slachtoffer in de gaten dat hij met een mes gestoken was. De moeder van de jongen met het mes zou tegen de politie hebben verklaard dat de zwangere vrouw haar als eerste bedreigde. 'Mijn vrouw gaat aangifte doen van discriminatie. Zelf doe ik geen aangifte. Ik zal het probleem zelf oplossen', zo laat de man, in reactie op eerdere berichtgeving in deze krant over het steekincident, weten.