Opnieuw auto verwoest door brand in Nijmegen

overburen ‘De kinderen hoeven alleen de straat over om te gaan stappen’

17 februari Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Marcel Janssen (55). Hij woont tegenover partycentrum De Linde in Groesbeek.