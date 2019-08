Opnieuw autobrand in Nijmegen: geparkeerde wagen brandt volledig uit

De brand werd ontdekt tegen 04.20 uur. Brandweerlieden hebben het vuur nog geblust, maar konden niet tegengaan dat de wagen totaal verwoest is door het vuur. Van het voertuig is aan de voorkant en binnenkant vrijwel niets meer over.

Het is in Nijmegen de zoveelste auto die in vlammen opgaat. Eerder liet de Nijmeegse burgemeester Bruls nog weten zich zorgen te maken over het toenemend aantal auto's dat in de fik gaat. ,,Maar het is zoeken naar een speld in de hooiberg”, zei hij daar in juni van dit jaar over.