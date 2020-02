Opnieuw autobrand in Nijmegen, vermoedelijk brandstichting

Bondfans kunnen in Lent op mooi tijdstip naar première: ‘No Time To Die’ begint om 0.07 uur

17 februari NIJMEGEN - De échte James Bond fans kunnen in de nacht van woensdag 1 april op donderdag 2 april de première beleven van No Time To Die in de bioscoop in Nijmegen-Noord. ‘Geen grap’, vermeldt bioscoopmanager Peter van der Schans er voor de zekerheid maar bij.