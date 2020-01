Opnieuw een auto uitgebrand in Nijmegen

Woningen in Nijmegen even ontruimd vanwege een gaslek

6 januari NIJMEGEN - De politie heeft maandagmiddag vijf woningen aan de Schependomlaan in Nijmegen ontruimd op last van de brandweer. Tien bewoners zijn opgevangen in de buurt. Brandweerlieden besloten rond 16.00 uur dat de ontruiming nodig was vanwege een gaslek.