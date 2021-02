Opnieuw een groot sinkhole op de Waalkade: Met camera's wordt gezocht naar de oorzaak

Vrijwilli­gers Vierdaagse richten vizier op 2022: ‘Ik heb de mensen wel gemist afgelopen jaar’

13 februari NIJMEGEN - Vrijwilligers zijn teleurgesteld dat de Vierdaagse weer niet doorgaat. Maar dat de Nijmeegse wandelmars is afgelast, verbaast hen niet. Achter de schermen waren ze al druk met het evenement. ,,In november was ik er nog heilig van overtuigd dat de Vierdaagse wel door zou gaan.’’