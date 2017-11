Opnieuw geen regenboogpieten in Nijmegen, wél 'veegpietjes' in Wijchen

Kerstwinkel in V&D opent eind volgende week

6 november NIJMEGEN - Sinterklaas moet nog in Dokkum aankomen, maar in het oude V&D-pand aan de Grote Markt wordt al hard gewerkt aan de opening van een kerstwinkel It's all about Christmas. Dat wordt wel iets later dan verwacht: in de tweede helft van volgende week.