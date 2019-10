Opnieuw geparkeerde auto in brand, dit keer in in woonwijk Zwanenveld Nijmegen

Automobi­list rijdt oversteken­de man aan en gaat ervandoor zonder te stoppen in Nijmegen

7:30 NIJMEGEN - Op de kruising van de Molenweg en de Wolfskuilseweg in Nijmegen is rond 04.15 uur deze donderdagochtend een man aangereden door een auto. De voetganger stak de weg over en werd gegrepen door de passerende personenwagen. De automobilist reed zonder te stoppen door.