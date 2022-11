Opnieuw minder treinen tussen Nijmegen en Venray door gebrek aan personeel

Energie mogelijk nóg duurder: ‘Roepen overheid op stijging tegen te houden’

Energie wordt per 1 januari waarschijnlijk nóg duurder. Dat komt omdat er meer moet worden betaald om gas en elektriciteit van de bron bij mensen en bedrijven thuis te krijgen. Voor particulieren gaat het waarschijnlijk om zo’n 120 euro per jaar extra, voor tuinders kan het gaan om duizenden of zelfs tienduizenden euro's per jaar, vreest boerenorganisatie LTO.

11:48