Opnieuw stroomstoring in Nijmegen, nog 25 huishoudens zonder stroom

Politie vindt geld, een wapen en drugs in auto, bestuurder aangehou­den

10:16 NIJMEGEN - Een man is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden omdat hij twee zakken wiet, een zakje met pillen, een mes en ongeveer 1000 euro aan contant geld bij zich had. Hij werd door politie gepakt terwijl hij met zijn auto op een afgelegen parkeerplaats in Nijmegen stond.