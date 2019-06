Opnieuw twee arrestaties voor woningoverval in Kerkstraat Nijmegen

Oranje zeil beschermt tegen verfspat­ten uit hoogspan­nings­mas­ten

15:36 NIJMEGEN - Over het fiets- en voetpad langs de Energieweg in Nijmegen staan sinds een paar weken enkele tunnelconstructies van steigerpijpen. Een van deze overkappingen is woensdag opnieuw ingepakt in oranje zeil. De tijdelijke bouwsels zijn er neergezet in opdracht van Tennet dat groot onderhoud laat doen aan de hoogspanningsmasten.