Opnieuw zoekactie met honden naar vermiste Marga Peperkamp uit Nijmegen

Het is de derde zoekactie van deze week. RHWW was bij eerdere acties ook al ingezet op verzoek van de familie.

De vermiste Nijmeegse (60) verliet op nieuwjaarsdag in overspannen toestand haar woning in de Jadestraat in Nijmegen. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Zoekacties hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Wel werd tijdens het zoeken donderdagmiddag een schoen gevonden, geklemd tussen basaltblokken naast het kanaal. Peperkamp droeg volgens haar familie zulke schoenen. Of die schoen ook daadwerkelijk van haar is, is nog onbekend.