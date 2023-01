Oprichter Coen Burgers van kledingketen COEF: in Nijmegen begon de victorie

Op dinsdag 31 januari is Burgers te gast in College Tour van Start Up Nijmegen, in samenwerking met De Gelderlander . Daar gaat hij jonge ondernemers en studenten proberen te inspireren en tegelijkertijd te waarschuwen voor de valkuilen.

U begon al op jonge leeftijd bij The Sting?

Coen Burgers: ,,Het was eerst een bijbaantje toen ik nog op de middelbare detailhandelschool zat. Ik liep er ook stage. In het begin was het nog een ‘multibrand’ winkel, zoals dat heet. Een dealer van merken. Dat is later omgebouwd totdat het uiteindelijk honderd procent ‘privat label’ werd, alleen met eigen merken. Die ombouw maakte ik helemaal mee. Ik heb het daar altijd goed gehad, er kwamen telkens nieuwe uitdagingen. Eerst werd ik bedrijfsleider van de vestiging in Arnhem, later regiomanager en uiteindelijk salesmanager voor de hele keten. ik stuurde alle winkels aan.”