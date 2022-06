Oproep Stichting Roze Woensdag: ‘Overspoel Nijmegen met roze en regenboogvlaggen’

Aanleiding is de recente daling van Nederland in een ranglijst over rechten voor lhbtiq+-ers.

Nederland zakt volgens deze Rainbow Europe Index van een twaalfde naar een dertiende plaats binnen de Europese Unie en scoort maar 56 van de 100 punten. Daarmee scoort ons land slechter dan bijvoorbeeld België, Malta, Spanje en Finland.

‘Groot effect’

‘Hijs vol trots de vlag of draag de hele dag een roze T-shirt of roze sokken’, roept de stichting op. ‘Dit kleine gebaar heeft een groot effect, want hiermee toon je solidariteit aan de lhbtiq+-gemeenschap.’

Tijdens Roze Woensdag, traditiegetrouw een van de best bezochte dagen van de Vierdaagsefeesten, is dit jaar naast de straatfeesten meer aandacht voor een randprogramma. Zo is er in de bibliotheek een speciaal programma voor jongeren. Voor ouderen zijn er in het Roze Huis optredens, een pubquiz, een speeddate op basis van filminteresses en is er een interview met de ‘Miss en Mister Pride’.