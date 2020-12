Oproep van eenzame Thomas (32) maakt veel los: ‘Mensen helpen elkaar, dat is wat ik teweeg wil brengen’

Hij hoopt juist dat zijn verhaal anderen ertoe beweegt om die eenzame vriend eens op te bellen of een blokje om te gaan met die buurman, die weinig contacten heeft. ,,Mijn missie is écht geslaagd als we elkaar meer de helpende hand bieden. Niet als alleen eenzame mensen bij elkaar steun zoeken, maar ook als mensen die geen last van eenzaamheid hebben iets doen.”



,,Er zijn al mooie dingen uit voortgekomen. Iemand reageerde dat ze na het lezen van m'n verhaal bij de eenzame buurvrouw had aangebeld. Een ander ging met de kinderen kaartjes in de bus doen in de straat. Zelf kreeg ik berichten van vrienden van vroeger met wie het contact was verwaterd. Iedereen kan iets doen. Ik hoop dat ook anderen deze voorbeelden volgen.”